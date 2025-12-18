日本プロサッカー選手会（ＪＰＦＡ）トライアウトが１８日、大阪府内で行われた。２日目となったこの日は２９人が参加し、７対７のミニゲームと、１１対１１の紅白戦２０分×３セットが行われた。紅白戦では、Ｊ１柏を契約満了となったオウイエウイリアムが２得点の活躍を見せた。トライアウトは２日間で６０名が参加した。最年少タイとなる２１歳のオウイエはＰＫで１点目を奪うと、２点目は相手陣内に少し入ったあたりからＧ