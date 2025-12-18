元日向坂４６で女優の影山優佳が１８日にＳＮＳを更新。“赤”が度重なったエピソードを披露した。影山はインスタグラムに「工藤さんと会えました」と書き出し、今年７月期のＡＢＣ番組「こんばんは、朝山家です。」にともに出演した女優・工藤遥との２ショットなど多数のショットを披露。「なんと、手編みのシュシュをプレゼントしてくださって、しかも私のモチーフカラーである赤を基調としたもので、しかもしかも私がたまた