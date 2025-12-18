ASUS JAPANは、4つのPCIe 5.0 M.2 SSDを搭載できる拡張カード「HYPER M.2 X16 GEN 5 CARD」を日本国内向けに発売すると明らかにした。12月19日発売予定。ASUS、M.2 SSDを4つ搭載できるPCIe x16形状カード「HYPER M.2 X16 GEN 5 CARD」4つのPCIe 5.0 M.2 SSDを組み合わせることで、最大512Gbpsもの帯域幅を実現できるという拡張カード製品。カード自体にPCIe 6ピン電源コネクタを備えたことで安定した動作が可能で、大型ヒートシン