日本プロサッカー選手会（ＪＰＦＡ）トライアウトが１８日、大阪府内で行われた。２日目となったこの日は２９人が参加し、７対７のミニゲームと、１１対１１の紅白戦２０分×３セットが行われた。来季からＪ３奈良を指揮する元日本代表、大黒将志監督も視察に訪れた。現役時代は元日本代表としても活躍し、引退後はＪ１Ｇ大阪の下部組織、ＪＦＬ枚方、Ｊ１川崎でコーチを務めてきた。監督就任は今回が初。スタンドからじっくり