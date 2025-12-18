中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月18日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は18日の記者会見で、欧州連合（EU）欧州委員会が外国補助金規制（FSR）に基づき、複数の中国企業への調査を開始したことに関し、特定の対象を標的とした差別的なものだとし、断固たる反対を表明した。何氏は次のように述べた。欧州委員会は中車集団（CRRC）や同方威視（ニュークテック）に対し、立ち入った調査を相次い