こちらは、太陽系外惑星「PSR J2322-2650 b」の想像図。ちょうこくしつ座の方向、約2000光年先にあります。質量は少なくとも木星の約0.8倍と推定されています。【▲ パルサー「PSR J2322-2650」（右上）を公転する太陽系外惑星「PSR J2322-2650 b」（左下）の想像図（Credit: Illustration: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)）】PSR J2322-2650 bの特徴のひとつは、パルサー「PSR J2322-2650」を公転していること。これまで