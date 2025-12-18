来年度の税制改正で最大の焦点だった「年収の壁」が決着しました。さきほど高市総理と国民民主党の玉木代表が会談し、年収の壁を178万円に引き上げることで正式に合意しました。【画像で見る】“年収の壁”引き上げで家計負担はいくら減る？年収別一覧（単身世帯）「年収の壁」178万円に引き上げともに「関所」を乗り越えた安堵からか、会談に向かうその表情は「にこやか」でした。さきほど会談した高市総理と国民民主党の玉木代表