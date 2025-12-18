政府は１８日、サイバー攻撃などによる大規模なインフラ障害に備え、東京都や主要インフラ事業者を交えた初の机上演習を実施した。停電をきっかけに医療や通信、交通機関が次々とマヒする事態を想定し、初動対応や人命救助、避難者支援での連携を確認した。演習は国家安全保障局と都の共催で、電力やガス、鉄道など４０機関から約３００人が参加した。小野田経済安全保障相は演習の冒頭、サイバー攻撃により機能停止した名古