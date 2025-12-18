国際サッカー連盟(FIFA)は17日、カタールのドーハで行われた理事会のなかで、2028年のロサンゼルスオリンピック・サッカー競技における各大陸ごとの出場枠が決まったことを発表した。24年パリ五輪まではアジア枠は3.5枠だったが、次回から2枠となった。今年4月には国際オリンピック委員会(IOC)がロス五輪の男女サッカー競技のチーム数を発表。これまでは男子が16チーム、女子が12チームだったが、次回から入れ替わり、女子が16