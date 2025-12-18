柏レイソルは18日、MF鵜木郁哉(24)との契約を満了したことを発表した。鵜木は2025シーズン、いわきFCに期限付き移籍をしていた。柏のアカデミーで育った鵜木は2019年に2種登録され、ルヴァンカップでデビューを飾った。翌20年にトップ昇格したが、22年夏に水戸ホーリーホックに育成型期限付き移籍。24年に復帰したが、25年からいわきにレンタルされていた。クラブ公式サイトを通じ、鵜木は「小学5年生の頃、初めて柏レイソル