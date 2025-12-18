夫の不倫を知った瞬間、「もう耐えられない」と思ったはずなのに、いざ別れを決断しようとすると足が止まってしまう。そんな“サレ妻”の揺れる気持ちは決して珍しいものではありません。そこで今回は、そんなサレ妻が抱える“見えない心のブレーキ”に迫ります。それでも“夫への情”が残っている裏切られても、長年築いてきた関係や思い出がすぐに消えるわけではありません。家族で過ごした時間、支えられた経験、笑い合った日々