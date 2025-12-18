年齢とともに、お腹まわりや脇腹、二の腕の“もたつき”が気になるものですし、上半身が重だるく感じることもあるでしょう。そんな大人世代ならではの悩みにやさしく働きかけてくれるのが、お腹を大きくひねるヨガの簡単ポーズ【アルダ・マツィエンドラ・アーサナ】。お腹の巡りを整える効果が期待でき、脇腹や二の腕の引き締めにもつながります。上半身が重く見えるのは“巡りの滞り”が原因のひとつ加齢や姿勢のクセが積み重なる