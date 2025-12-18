男性6人組「GENERATIONS」が18日、千葉・ららアリーナ東京ベイで全国ツアーの最終公演を行った。年内最後のライブを華やかに締めくくった。ライブを6つに分け、メンバーが各パートをプロデュース。片寄涼太はピアノを、小森隼はベースを生演奏したりと、バラエティ豊かに全32曲を披露した。アンコール前には、新体制となったグループを象徴する曲「Evergreen2・0」を全員でパフォーマンス。メンバーの個性とグループの絆を感