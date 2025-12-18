男性の優しさに「なんで優しいの？」「まさか特別扱い？」と感じることありませんか？でも、そんな男性の「思わせぶりな優しさ」は恋心とは限らず、男性が置かれている状況や立場によるものであることも少なくありません。仕事・役割・立場で優しくしているだけ職場の先輩、サービス業、取引先、既婚者--。男性は「その場をスムーズに保つため」に柔らかい態度をとることがあります。これは恋愛感情ではなく、“関係を乱さないため