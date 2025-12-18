追いかける恋愛よりも、追いかけられる恋愛をしたいもの。そのためには男性を夢中にさせる魅力を備えていることが求められるでしょう。そこで今回は、男性が「無性に追いかけたくなる女性」の特徴を紹介します。｜「好き」という気持ちを匂わせる男性に「好き」という気持ちを匂わせることが何よりも大事なポイント。男性に「俺のこと好きってことだよね」という気持ちにさせると、自然と女性に対して男性は恋愛スイッチをONします