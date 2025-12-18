女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が、新しいヘアスタイルを披露し、絶賛の声が相次いでいる。岡田は１８日、インスタグラムで「ボブに戻りました」と報告。「せっかく伸びているからレイヤーカットで」と、クリーム色で胸元に赤いハートがあしらわれたトレーナー姿で、レイヤーがわかるように横を向いたりするショートムービーなどを投稿した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。