阪神電気鉄道株式会社は、クリスマスのイベント企画として２４日、２５日の２日間「クリスマス笑顔プレゼント」を実施すると１８日、発表した。子供やママ、パパ、子育てを見守る人に寄り添い、まるごと笑顔でいられる沿線を目指して取り組んでいる「はんしん子育て沿線ｔｅｔｏｔｔｅ（てとって）」の活動を広める一環。駅係員がサンタクロースやトナカイに扮（ふん）して、阪神本線・阪神なんば線、武庫川線、神戸高速線の主