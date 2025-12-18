米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手が、高校の先輩にあたるエンゼルス・菊池雄星投手と会っていたことを明かした。１８日までにインスタグラムを更新した佐々木は「先日、菊池雄星さんと監督と夕食を共にし、貴重お時間と貴重なお話しを頂きました」と報告し、菊池との２ショットを披露。「雄星さんには、幼少期からお世話になり、何度も西武ドームの試合を招待していただき、野球を始めるきっかけになりました」と明かし