Hi-STANDARDが先ごろミニアルバム『Screaming Newborn Baby』の配信を開始した。これに伴ってデジタルキャンペーンが始動となった。 このキャンペーンは、『Screaming Newborn Baby』をApple MusicまたはSpotifyでライブラリに追加すると、“オリジナル待ち受け画像”がダウンロードできるというもの。対象期間は12月24日12:00まで。■『Screaming Newborn Baby』デジタルキャンペーン対象期間：2025年12月24日(水)12:00ま