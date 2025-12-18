「Bリーグ・プレミア」の新人ドラフトに向けて開催された実戦形式の練習で攻め込む河野圭佑（20）＝18日、東京都内バスケットボールBリーグは18日、東京都内で新最上位カテゴリー「Bリーグ・プレミア（Bプレミア）」の第1回新人ドラフト（来年1月29日）に向け、志望届を提出した選手が実力を披露する「コンバイン」を開いた。大学生ら55人の参加者は身体測定を受け、5対5で行う4分間の実戦などでアピールした。Bプレミア参入ク