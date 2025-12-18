千葉・鎌ケ谷市の路上で18日午後、トラックが自転車に乗っていた男性をはねて重傷を負わせ、逃走するひき逃げ事件がありました。18日午後2時ごろ、鎌ケ谷市北中沢の国道で、自転車に乗っていた男性がトラックにはねられました。男性は頭にけがをして重傷を負っていて、病院に運ばれる際には意識がもうろうとして会話が出来ない状態だったということです。トラックは現場から北西方向に逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査