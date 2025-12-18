GENERATIONSが18日、千葉・ららアリーナ東京ベイでアリーナツアー「6IX SENSE」最終公演を開催した。9月から8都市14公演を開催したツアーの千秋楽。今年リリースしたメンバープロデュース曲6曲をはじめ、「Evergreen 2・0」「AGEHA」「PARTY7〜YAPPARI GENEjaNIGHT〜」など全32曲を披露。熱狂の渦を巻き起こして締めくくり、片寄涼太（31）は「ららアリーナは初めてだったけど、皆さんの愛情と歓声がめちゃくちゃ届いて、本当に