THE・昭和なアイテムでありながら、デジタルでは味わえないエモーショナルな操作感と、どこか懐かしく温かみのある音質によって、近年あらためて注目を集めているカセットテープ。楽曲をカセットでリリースするアーティストが登場したり、カセットテープを体験できるカフェが話題になったりと、当時をリアルタイムで知らない若い世代からも関心を集めています。それに伴い、カセットテープを再生するプレイヤーも各メーカーから続