Netflixにて配信中の恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』に出演しているきぃーちゃんこときぃぃりぷ（鈴木綺麗）さんは12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。整形を明かしました。【写真】“正直な整形美人”鈴木綺麗「正直者に幸あれすぎる」韓国でも大人気だという同番組。中でも、鈴木さんは“整形していないのに美人”ということで、X上で話題を集めていました。しかし本人が「ゴメン！全然目やってるし色々気まずww」と