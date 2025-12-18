老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金の繰り下げを考えている63歳の男性からの質問です。Q：現在63歳で、65歳以降も月20万円ほどの収入がある見込み。加給年金を受け取りたい場合、老齢基礎年金