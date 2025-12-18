Q. 露天風呂で日本酒を楽しむ「雪見酒」に憧れます。温泉での飲酒に注意点はありますか？Q. 「露天風呂で日本酒を楽しむ『雪見酒』に憧れます。温泉宿の広告などでよく見かけますが、一方で、飲酒後の入浴は禁止している温泉が多いので、安全なのか気になります。何か注意すべきことはありますか？ 現在50歳で、持病などは特にありません」A. 入浴中の飲酒は、血圧の急激な変化などのリスクも。医学的にはおすすめできません寒い季