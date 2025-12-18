ロンドンにある英イングランド銀行の建物（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】英中央銀行イングランド銀行（BOE）は18日、政策金利を0.25％引き下げて3.75％にした。利下げは3会合ぶり。英国の物価高は根強いが、足元で鈍化していることを踏まえた。BOEは2％のインフレ目標を掲げている。11月のインフレ率は前年同月比で3.2％と、3月以来8カ月ぶりの低水準だった。食料や飲料の伸び率が縮んだ。BOEは昨年8月に政策金利の