地方競馬を代表する名手が新たな大台に到達した。大井の御神本訓史騎手（４４）が、１８日の川崎競馬１１Ｒで地方競馬通算３０００勝（うちＪｐｎ１・３勝＝０７、１９年ＪＢＣスプリント、２３年ジャパンダートダービーを含む重賞９３勝。他にＪＲＡ６勝）を達成。歴代３９人目、現役１３人目、南関東現役では矢野貴（大井）に次ぐ２人目となった。この日は２鞍騎乗。４Ｒを逃げ切って王手をかけると、２番人気のラティサワー