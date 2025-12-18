上地克明市長（資料写真）物価高対策による国の重点支援地方交付金の活用を巡り、横須賀市は１８日、市民全員への現金給付を５千円から千円増額して６千円とする新たな方針を示した。市への同交付金の配分額が想定を上回ったためとしている。