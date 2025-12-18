VAIOは12月18日、同社が販売するモバイルモニター「VAIO Vision+ 14」（法人向けはVAIO Vision+ 14P）用の専用カバースタンドをリニューアルして発売した。前モデルの利用者向けに単体販売も実施する。VAIO、モバイルモニター用カバーを軽量化して改良モバイルモニターに同梱していたカバーを軽量化して改良したという内容。発売当初からカバー単体でやや重く、折りたたんで使うと内側の白い部分が露出しており、これに対処した形