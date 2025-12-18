女子プロゴルフでツアー通算７勝の佐伯三貴（４１）が、結婚式の写真を披露した。１８日までに自身のインスタグラムを更新。挙式したのは今月７日で「大好きな大切な皆様に見守られて無事結婚式を挙げる事ができました」と報告した。「準備で何度も頭がパンクして自分の無力さに打ちのめされながらも１番こだわっていたお料理は褒めてもらってよかったです。お越しくださった皆様、本当にありがとうございました」と参列者に感