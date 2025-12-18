県内で最も長い歴史を持つ小諸市動物園で18日、開園100周年を記念する特別なロゴがお披露目されました。こちらが、小諸市動物園開園100周年の記念ロゴ！ライオンやペンギンなど、園で人気の動物たちがかわいらしいポーズでカラフルに描かれています。来年100周年を迎える動物園を市民で祝い、特別な1年にしようと作られたロゴです。市内に住むデザイナー清水大蔵さんが手掛けました。1926年、大正15年に開園した小諸市