展示会で透過型ＸＲグラスを見せる玳能科技（杭州）の従業員。（９月５日撮影、杭州＝新華社配信）【新華社杭州12月18日】中国では現在、人工知能（AI）産業が急速に発展しており、多くの日系企業にも新たな成長の機会をもたらしている。浙江省杭州市銭塘区にある玳能科技（杭州）は、中国で20年以上にわたりノートパソコンの研究開発と生産を手がけてきた。同社はここ数年、XR（クロスリアリティー＝仮想空間や拡張現実などの