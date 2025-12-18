小学校の給食無償化をめぐり、自民・維新・公明の3党は、来年4月から子ども1人あたり月5200円とすることで合意しました。保護者からは負担軽減で歓迎の声がある一方、給食の質の低下を懸念する声も上がっています。【画像を見る】公立小学校の給食費に地域差1位と47位はどこ？物価高の波は学校給食にも…山形純菜キャスター：現在、そしてこれから小学校に通う子どもを持つ保護者にとっては嬉しいニュースかもしれませんが、実際