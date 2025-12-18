今年も物価高が止まらず、クリスマスケーキも値上がり。長引く「円安」を念頭に、日銀は利上げに踏み切る公算ですが、物価を安定させられるのでしょうか。【画像で見る】たまごは約3割上昇…身近なあれこれ3年でどれぐらい値上げ？長引く円安は利上げで解決？ 3年で卵は3割以上値上げ…高柳光希キャスター：円安の影響で物価高が止まりません。2022年の10月から2025年の10月までの3年間でどれくらい値上げされたかと言うと、