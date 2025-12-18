首相官邸政府、与党は18日、防衛力強化の財源として想定してきた所得税の増税について、2027年1月に実施する方針を固めた。現行の所得税額に1％を付加し、年2千億円強を確保する。復興特別所得税を1％下げ、短期的な税負担は変わらないようにする。26年度税制改正大綱に盛り込む。東日本大震災の復興に必要な財源を確保するため、復興特別所得税はこれまでの予定より長く課税する。そのため、長期的には納税者の負担は増す。