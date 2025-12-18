子どもの名前を決める「名付け」は、親にとって一生に一度の特別なイベントです。しかしその神聖なイベントの主導権を、義両親に奪われたとしたら……。今回の投稿者さんはまさにその状況に激しく動揺し、怒りを感じているようです。『現在、第2子を妊娠中です。義父母から突然名前を提案されて、困惑しています』妊娠中の第2子（男の子）の名前を夫婦で検討中だった投稿者さん。ところが義父母から突然名前を提案され、激しく動揺