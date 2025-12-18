走行性能も大幅に進化した新型「デリカD：5」三菱で最も長い歴史を持つモデルであり、ミニバンながらSUV並みの高い走破性を誇る唯一無二のモデルである「デリカD：5」が、さらに進化して登場しました。今回試乗はできませんでしたが、大きく変わった内外装をじっくりとチェックすることができたので、進化のポイントについて紹介します。【画像】超カッコいい！ これが生まれ変わった三菱の「新型デリカD：5」です！ 画像で見