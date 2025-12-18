私はユリエ（23歳）。彼氏のジン（27歳）とは合コンで知り合い、付き合って3ヶ月です。ジンは年上の余裕があって何でもリードしてくれるので、私の方から好きになって告白しました。そして先日、デート中にジンのママにたまたま会ったのです。けれどそのときのことを家でお母さんに相談してみたら、思いがけない言葉を返されました。会ったのは偶然なんかじゃないし、ジンのママは私のことを見定めに来たのだと……。私は戸惑って