御神本訓史（44＝大井）が18日、川崎11Rのラティサワーで地方競馬通算3000勝を達成した。99年の初騎乗から1万7086戦目。歴代39人目、現役では13人目の快挙となった。18日、御神本は2戦2勝。4Rのドレアンティアで偉業に王手をかけると、メイン11Rを鮮やかに逃げ切った。「数字は特に意識してないが、無事に達成できて感謝している。まだ調教師というビジョンが浮かんでこないし、目の前の騎手業にできる限り専念したい」益