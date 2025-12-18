横浜スタジアム（資料写真）現役ドラフトで横浜ＤｅＮＡに入団した浜将乃介外野手（２５）＝１８１センチ、８３キロ、右投げ左打ち＝が１８日、横浜市中区の球団事務所で会見し、「（走攻守）全てにおいてパワーアップして、レギュラーを取りたい」と抱負を語った。背番号は「６７」。山梨・東海大甲府高卒業後、独立リーグ２チームを渡り歩き、２０２３年にドラフト５位で中日に入団。３年目の今季はプロ初出場を果たし、計５