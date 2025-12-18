ファッションブランド、コーチが18日、東京・コーチ銀座のオープニングイベントを開催し、モデルで女優のKoki，（22）、幾田りら（25）ら豪華ゲストがお気に入りの冬ファッションで来場した。オールブラックでまとめたKoki，は「ホリデーシーズンも近いので、スカートやバッグもホリデーらしい雰囲気で気分が上がりました」とし、銀座の雰囲気に「いちばん早くクリスマスシーズンを感じられる場所」。全体をブラウンで統一した幾田