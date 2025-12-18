アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。今回の放送は、4人組グループ・A.B.C-Z（エービーシーズィー）の五関晃一（ごせき・こういち）さんがゲストに登場。個人での初の