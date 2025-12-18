TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、長濱ねるさんと影山優佳さん。ここでは、けやき坂46（現・日向坂46）のメンバーとしてともに活動していた2人が、初めて会った日のことを振り返りました。左から：長濱ねるさん、影山優佳さん◆初対面は屋上で…長濱：私はもう（アイドルを）卒業して約7年になる。影山：え!? 怖い〜！ ということは、20歳で卒業？ 長濱：そう、20