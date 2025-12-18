英欧金融政策発表控えてユーロとポンドに売り、ドル円は１５６円目前に上昇＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ユーロとポンドに売りが入っている。このあとの英中銀とＥＣＢの金融政策発表を控えて調整や思惑先行の動きのようだ。英中銀は２５ｂｐ利下げが市場に織り込み済みとなっており、焦点は票割れとなっている。週明けには５対４の利下げ決定が想定されたが、昨日の英ＣＰＩの下振れを受けて一部に６対