千曲市に初めて大学のキャンパスが誕生します。清泉大学が2027年4月の開設を目指す農学部のキャンパスの起工式が18日行われました。千曲市で行われた清泉大学農学部千曲キャンパスの起工式。市や大学の関係者が集まり、建設の安全を願いました。新たな清泉大学農学部の千曲キャンパスは、千曲市粟佐の旧市役所本庁舎の跡地に鉄骨の3階建てで延べ床面積3800平方メートルで誕生する予定です。農学部には「アグリデザイン学科」