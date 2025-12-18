前の話を読む。男性たちから連絡が来ず、パパ活で食事をおごってもらう横田。しかしその現場を会社を辞めたカナエに撮影されてしまう。翌日、横田に関するFAXが会社に次々と届き…。■横田を心配するミチオ…■言い逃れできない証拠が■会社としては見過ごせない■納得がいかない様子の横田…会社に届いたFAXは、横田が元部長だけでなく取引先や社員、業者にいたるまで幅広く「交際」していたことを示すものでした。これでは言い逃