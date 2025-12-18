■これまでのあらすじ妻に家事育児を丸投げし仕事を優先し続けた夫。息子が入院しても病院に顔を出すこともしなかった。息子は一度は退院したがまた入院することに。2時間だけ付き添いを代わった夫は激怒し、その後退院するまで妻に連絡することもなかった。地獄の付き添い生活の終わりなぜ友だちが知ってる？友だちの妻が怒っている、とは？つらかった2度目の付き添い入院が終わりました。その頃、夫は仕事を終えて…ボロボロに疲