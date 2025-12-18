映画「国宝」が、31日に歌舞伎座で大みそか特別上映会を開催することが18日、発表された。東宝公式サイト、映画公式SNSが伝えた。東宝の映画が松竹の劇場で上映されるのは異例。興行収入が邦画実写No.1を達成したことを記念したもの。登壇者には吉沢亮、横浜流星、寺島しのぶ、見上愛、黒川想矢、田中泯、中村鴈治郎、李相日監督の豪華顔触れが予定されている。また、午前10時から行われる上映会の様子は、全国の映画館で同