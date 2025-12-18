X JAPANのYOSHIKIさんが、「YOSHIKI CLASSICAL 2026」発表会見に登壇。約2年ぶりとなるクラシカル公演「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜ーTOKYO 3 Nights 世界への第一章ー」の開催を発表しました。【写真を見る】【 YOSHIKI 】瓜二つの『AI YOSHIKI』の珍回答に呆れ顔「なにそれ…（笑）」2年ぶりの東京公演を発表「普通の発表で申し訳ない」今回の公演は、今年11月、日本人として初めてサウジアラビアの世界遺産「Hegra」での